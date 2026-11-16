MONTEROTONDO – La giornalista Tiziana Ferrario presenta “La voglia di andarsene”

Cosa prova una madre quando un figlio le comunica che ha deciso di lasciare l’Italia?

E cosa resta in una casa quando i figli partono per cercare altrove quel futuro che il proprio Paese sembra non riuscire più a offrire?

Da queste domande, intime e al tempo stesso profondamente collettive, prende le mosse “La voglia di andarsene”, il libro di Tiziana Ferrario, pubblicato da Edizioni Fuoriscena.

Giornalista di lungo corso, volto noto del TG1, inviata di politica estera e corrispondente da New York, Tiziana Ferrario ha raccontato nel corso della sua carriera guerre, crisi umanitarie e grandi trasformazioni internazionali.

Questa volta sceglie di partire da una storia personale, quella di suo figlio Edoardo, per allargare lo sguardo a una realtà che coinvolge migliaia di famiglie italiane.

Perché dietro il fenomeno dei giovani che lasciano il nostro Paese non ci sono soltanto statistiche, numeri o cervelli in fuga.

Ci sono persone, legami, affetti, genitori che vedono partire i propri figli e famiglie costrette a reinventare distanze e quotidianità.

C’è un’Italia che invecchia e che sembra aver smarrito la capacità di offrire alle nuove generazioni opportunità, prospettive e soprattutto motivi per restare.

Un tema che supera la dimensione individuale e diventa una questione che riguarda il futuro stesso del Paese.

Di tutto questo si parlerà domenica 22 novembre, alle ore 17, al “ReBUS Garage”, in via Vladimiro Riva 23B a Monterotondo, con Tiziana Ferrario, che sarà in dialogo con Italo Arcuri.

Un’occasione per ascoltare la testimonianza dell’autrice, approfondire le ragioni di una scelta che coinvolge sempre più giovani e riflettere su una domanda che non possiamo più eludere: “Che futuro può avere un Paese che perde i suoi giovani?’

P.S. La partecipazione è su prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la libreria “Carta Canta” al numero 06 89522169.