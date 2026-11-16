Un nuovo prestigioso traguardo sportivo per Ilenia Carrozzo, 30enne body builder professionista di Palombara Sabina.

Ilenia Carrozzo, 30enne body builder professionista di Palombara Sabina

Domenica 7 novembre l’atleta si è classificata seconda al “Mr & Miss Universe 2026” organizzata dalla Wabba International presso l’Hotel H10 Imperial Tarraco” di Tarragona, in Spagna, la competizione più importante del panorama internazionale della federazione.

Una gara dal significato ancora più speciale per Ilenia Carrozzo, perché proprio su quello stesso palco a maggio 2025 aveva conquistato per la prima volta lo status di atleta professionista.

Ilenia Carrozzo mostra la medaglia vinta al concorso “Mr & Miss Universe 2026” in Spagna

“Questa volta – racconta Ilenia Carrozzo – sono tornata a Tarragona con una nuova sfida e ho conquistato il secondo posto, diventando vice campionessa nella categoria Model Pro.

Un risultato che mi rende molto soddisfatta, non soltanto per il piazzamento ottenuto, ma soprattutto per il percorso che ho costruito in questi anni. Guardandomi indietro, sono orgogliosa degli obiettivi agonistici raggiunti, dei sacrifici fatti e della crescita che questo sport mi ha regalato.

Un ringraziamento speciale va al mio coach, che mi ha accompagnata in questo percorso, guidandomi e supportandomi durante ogni fase della preparazione e contribuendo al raggiungimento di questi traguardi”.

Ilenia Carrozzo insieme al compagno Pier Paolo Tamarri, anche lui atleta professionista

Dal 2021 Ilenia è legata sentimentalmente al 36enne atleta professionista Pier Paolo Tamarri, nel 2024 Campione Italiano di Body Building alla “Rimini Wellness” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Al mio fianco, come sempre, c’era anche il mio fidanzato Pier Paolo Tamarri – racconta ancora la vice campionessa dell’universo – È stato presente durante tutta la preparazione, sostenendomi nei momenti più difficili e condividendo con me ogni sacrificio. Ma l’emozione più grande è stata quella di vederlo ancora una volta in prima fila, pronto a sostenermi mentre salivo sul palco.

Sono profondamente grata alla vita per la possibilità di vivere questa passione e tutte queste emozioni insieme a lui, condividendo non soltanto lo sport, ma anche sogni, obiettivi e traguardi.

Questo secondo posto rappresenta per me un’altra importante tappa di un percorso che continua, con la stessa voglia di migliorarmi e di mettermi in gioco”.