CAPENA – Multe e Daspo per chi bivacca e molesta nel Centro storico

L’obiettivo è arginare fenomeni come l’abusivismo commerciale, il bivacco e le condotte moleste oppure le occupazioni improprie di spazi pubblici.

Così il Comune di Capena ha deciso di adottare il pugno di ferro contro chi sgarra.

Lo stabilisce la delibera numero 103 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Barbetti martedì 27 ottobre.

Con l’atto vengono individuate le aree da sottoporre a speciale tutela in termini di decoro e sicurezza urbana, dove applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge, unitamente all’ordine di allontanamento (Daspo Urbano) del trasgressore per un periodo di 48 ore, con le modalità procedurali previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di Polizia Urbana.

Le zone interessate dal provvedimento sono l’intero perimetro del Centro Storico all’interno delle mura e le piazze principali del tessuto urbano.

La giunta considera particolarmente sensibili piazza Sant’Antonio, dalla scalinata d’accesso in via IV Novembre fino a quella di via San Leo, e piazza del Popolo, oltre alla parte delle strade che si diramano all’interno del Palazzo dei Monici o meglio conosciuta come “Cesata”.

Il provvedimento di speciale tutela riguarda anche l’area adiacente il Centro Storico, ove sono presenti dei parchi giochi e l’anello di rispetto circostante i plessi scolastici del territorio, nonché quella di svolgimento del mercato settimanale.

In tal senso la giunta ha individuato quale particolari aree sensibili quelle di piazza Civitucola, piazza I Maggio, piazza 2 Agosto e via Gramsci.

Inoltre l’amministrazione ha inserito Piazza 2 Agosto e parte di Via Gramsci tra le aree di verde pubblico attrezzato per i giochi dei bambini, elencate nello specifico regolamento “Per l’uso dei parchi gioco e delle aree verdi attrezzate a gioco e relax”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 13 del 23 aprile 2024.