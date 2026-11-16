TIVOLI – “Mia”, a Villa d’Este proiezione del film e incontro col regista Ivano De Matteo

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, su iniziativa dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 16.45, a Villa d’Este, sarà proiettato il film “Mia”.

Seguirà un incontro-dibattito a cui parteciperanno il regista Ivano De Matteo, la sceneggiatrice Valentina Ferlan e l’attrice Greta Gasbarri, e il Centro Antiviolenza La Sibilla di Tivoli, gestito da Differenza Donna ONG. Introduce il direttore delle VILLÆ, Alberto Samonà.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – Le Villae Tivoli

L’iniziativa intende offrire uno spazio di riflessione su un tema di grande attualità e gravità sociale: la violenza nelle relazioni affettive, le sue forme spesso invisibili e il ruolo della famiglia, della scuola e della comunità nel riconoscerla, prevenirne l’escalation e sostenere chi la subisce.

La giornata si apre alle ore 16.45 con la proiezione del film, prodotto da Lotus Production con Rai Cinema.

Al termine, avrà luogo l’incontro-dibattito con il regista Ivano De Matteo, la sceneggiatrice Valentina Ferlan e l’attrice protagonista Greta Gasbarri.

Il confronto sarà moderato dal Direttore dell’Istituto Alberto Samonà, insieme a Viviana Carbonara, Responsabile dell’Ufficio Eventi culturali di VILLÆ.

Alla discussione parteciperanno, inoltre, Maria Sole Alimonti e Gaia Buttarazzi, in rappresentanza del Centro Antiviolenza La Sibilla di Tivoli, gestito da Differenza Donna ONG.

Il loro contributo offrirà al pubblico una lettura delle dinamiche rappresentate nel film, con particolare attenzione ai segnali di allarme, alle risorse disponibili sul territorio e ai percorsi di ascolto, protezione e uscita dalla violenza.

“Mia”, film del 2023 scritto da Ivano De Matteo e Valentina Ferlan e interpretato da Greta Gasbarri ed Edoardo Leo, racconta la storia di una quindicenne coinvolta in una relazione con un ragazzo manipolatore. La vicenda segue la crescita progressiva di una violenza psicologica che investe non soltanto la protagonista, ma l’intera famiglia, mostrando come le dinamiche di controllo, isolamento e dipendenza possano insinuarsi nella quotidianità prima ancora di manifestarsi apertamente.

La scelta di accompagnare la proiezione con un dialogo diretto con chi ha realizzato il film e con esperte del contrasto alla violenza di genere nasce dalla volontà di trasformare l’evento in un’occasione concreta di informazione e prevenzione. Il cinema, infatti, può diventare uno strumento efficace per avvicinare temi complessi, stimolare l’empatia e aprire una conversazione che spesso fatica a trovare spazio nella vita quotidiana.

L’iniziativa coinvolgerà anche due classi del Liceo Publio Elio Adriano di Tivoli, la cui presenza rappresenta un elemento centrale della giornata: rivolgersi alle nuove generazioni significa promuovere fin dalla scuola una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e del consenso, contrastando stereotipi e comportamenti che possono normalizzare la violenza.

“Con la proiezione di Mia e il confronto con chi ogni giorno lavora per accogliere e sostenere le donne vittime di violenza – sottolinea il direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Alberto Samonà – vogliamo aprire uno spazio di riflessione e responsabilità su un tema che richiede ascolto, informazione e strumenti concreti di protezione.

Raccontare queste storie, soprattutto ai più giovani, significa, infatti, aiutare a riconoscere i segnali, rompere il silenzio e ricordare che nessuna donna deve affrontare la violenza da sola”.

Contatti:

va-ve@cultura.gov.it