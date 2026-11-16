Il prossimo sabato 21 novembre, la città di Tivoli ospiterà il Convegno Nazionale dal titolo “80 anni di M.S.I., ottant’anni di Storia”, un appuntamento dedicato all’approfondimento storico e politico promosso dal Movimento Sociale Fiamma Tricolore.

L’evento rivestirà un significato particolare poiché, nel corso dei lavori, verrà ricordata e celebrata la figura di Pino Rauti, fondatore del movimento, in occasione del centenario della sua nascita (1926-2026). Sarà un momento di riflessione sul percorso politico, culturale e ideale tracciato in otto decenni di militanza, partendo dalle radici storiche fino alle sfide contemporanee.

Al Convegno è prevista una nutrita partecipazione di dirigenti, iscritti e simpatizzanti provenienti da tutte le regioni d’Italia, a testimonianza della vitalità e del radicamento territoriale della comunità politica della Fiamma Tricolore.