GUIDONIA – Lotta greco-romana, i fratelli Proietti vincono la “Mayor’s Wrestling Cup”

Sono due atleti già affermati a livello internazionale.

Ad ogni gara confermano il loro talento.

A sinistra, Lorenzo Proietti e a destra Andrea Proietti

Così ieri, sabato 14 novembre, i fratelli Andrea e Lorenzo Proietti, atleti dello “Sporting Club Villanova”, hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto alla 35esima edizione della “Mayor’s Wrestling Cup”, una competizione di lotta greco romana disputata a Samorin in Slovacchia con 420 partecipanti provenienti da 17 nazioni europee, tra cui Ucraina, Croazia, Georgia, Bulgaria, Ungheria, Moldavia e Kazakistan, dove la disciplina è molto praticata.

Andrea Proietti e Lorenzo Proietti

Andrea, 19 anni di Villanova, nella classe Under 20, categoria 72 chilogrammi, ha vinto 4 incontri su 4, per superiorità tecnica e per schienata e la finale per 4 a 3, salendo così sul gradino più alto del podio.

Lorenzo, 16 anni, nella classe Under 17, categoria 65 chili, ha vinto 3 incontri su 4, due ai punti e uno per superiorità tecnica, perdendo la chance in finale.

La squadra dello “Sporting Club Villanova” alla Coppa Italia di lotta

Già lo sabato 7 novembre i fratelli Andrea e Lorenzo Proietti, allenati dal maestro benemerito Mimmo Giuffrida, avevano portato in alto il nome dello “Sporting Club Villanova” nell’ambito della Coppa Italia di lotta greco-romana e femminile, manifestazione con 235 atleti di 36 società diverse disputata al Palazzetto dello Sport di Rovereto nelle categorie Under 17 gli atleti U15 e U17 e, nelle Over 17, gli U20 e Senior.

Lorenzo Proietti ha conquistato il primo posto in Coppa Italia nella categoria Under 17, battendo 4 avversari in altrettanti incontri.

Andrea Proietti si è aggiudicato la medaglia d’oro nella categoria dedicata ad atleti di età compresa dai 18 ai 35 anni: il 16enne ha sbaragliato ben 4 avversari compresa la finale.

Alla Coppa Italia di lotta a Rovereto si sono distinti inoltre altri due atleti dello “Sporting Club Villanova”.

Alessio Ortenzi, 18enne di Villanova, è secondo classificato nella categoria 18-35 anni peso 77 chilogrammi, vincendo 4 incontri e perdendo la finale.

Simone Sperandio, 23enne di Villanova, si è classificato quinto nella categoria 18-35 anni peso 82 chilogrammi, disputando 4 incontri, metà vinto e metà persi.

Al termine della Coppa Italia di lotta a Rovereto lo “Sporting Club Villanova” ha conquistato il sesto posto come Società con soli 4 atleti partecipanti, a differenza di altre squadre presenti con un numero superiore di atleti.