FORMELLO – Prevenzione e sport contro la solitudine: al Centro anziani giornata gratuita per le persone con fragilità psico-fisica

Sabato 21 novembre 2026, dalle 9 alle 14, il Centro Anziani Le Rughe di Formello ospiterà una giornata gratuita dedicata all’equilibrio e alla prevenzione delle cadute.

La squadra di SALUS MID annuncia l’intenzione di portare a Formello un impegno che riguarda tutta la comunità: aiutare chi rischia di restare solo a continuare a partecipare alla vita di ogni giorno.

A guidare il team è Antonio Imeneo, già delegato regionale FISPES Lazio e consigliere del Comitato Italiano Paralimpico del Lazio, Responsabile Italia Para Ju Jitsu, oggi delegato FISDIR per Roma e provincia ed Esperto nazionale per lo sport presso l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Formello, un banco di prova contro la solitudine

Dopo le attività avviate al Centro Anziani Petroselli e al Centro Sociale Anziani Cesano di Roma, Formello rappresenta un banco di prova fondamentale.

Il 21 novembre la seconda tappa di prevenzione a Formello, grazie al sostegno del Sindaco Gian Filippo Santi, all’Assessora alle Politiche Sociali Patrizia Callarà e l’Assessore alla Sicurezza Giancarlo Zuccheri, presso il Centro Anziani Le Rughe, si potrà arrivare con un familiare o un vicino e parlare con i professionisti di una difficoltà che magari si è tenuta per sé.

Una valutazione dell’equilibrio acquista un significato immediato quando la persona può spiegare che il suo obiettivo è tornare a fare la spesa a piedi o raggiungere gli amici per la partita a carte del pomeriggio.

Nel progetto, MID UniFUNVIC Europa e il Centro di Gnatologia Posturale TRIDENT contribuiscono alla valutazione multidisciplinare della funzione muscolare, della postura e dell’equilibrio. SUMMAE ETS porta l’esperienza del Terzo settore e PARAYOGA ASD quella del movimento adattato. Nei percorsi gratuiti proposti a Roma e in provincia, le valutazioni ripetute nel tempo consentono di confrontare i risultati e di discuterli con i partecipanti. L’incontro successivo è anche l’occasione per sapere se quella passeggiata è tornata a far parte della settimana.

Antonio Imeneo riconosce con gratitudine nel lavoro del professor Francesco Vaia una fonte di ispirazione per questo impegno.

Il Professor Vaia, componente vicario dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e già direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute, ha presentato all’Università degli Studi di Napoli Parthenope la sua proposta per un welfare della salute che accompagni la persona nelle diverse fasi della vita. «Prevenire, curare, prendersi cura» è il titolo della sua lectio magistralis. Per Imeneo, prendersi cura comincia anche dall’accorgersi di chi ha smesso di partecipare.