GUIDONIA – “Tragedia in moto, così abbiamo soccorso Davide Di Marco”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Tragica gita in moto, Davide Di Marco muore in incidente sulla Tiburtina, Giulia Cianfarani di Roma riceviamo e pubblichiamo:

“Vi scrivo per condividere una testimonianza diretta in merito al tragico incidente stradale avvenuto sabato 14 novembre sulla Tiburtina Valeria, poco dopo il casello di Tagliacozzo, in cui ha perso la vita il 26enne Davide Di Marco.

Subito dopo l’accaduto, transitando lungo quel tratto di strada, mi sono accorta che il giovane era finito sotto il guardrail e mi sono fermata immediatamente per prestare aiuto e allertare i soccorsi.

Insieme a un’altra ragazza che si era fermata sul posto, abbiamo iniziato subito la rianimazione.

Ci siamo date il cambio nel massaggio cardiaco senza mai fermarci, seguendo costantemente al telefono le indicazioni e i tempi dettati dagli operatori del 112 e del 118.

Nel frattempo, un’altra persona presente con me, Manuel (il mio ragazzo), si è occupato di gestire il traffico per evitare ingorghi, garantire la sicurezza e tenere lontani i curiosi.

Anche all’arrivo dei Carabinieri abbiamo continuato a darci il cambio nelle manovre fino al sopraggiungere dell’ambulanza del 118.

Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi e la speranza mantenuta fino all’ultimo istante, le ferite riportate dal giovane si sono rivelate fatali.

È stato straziante assistere poi all’arrivo dei genitori da Roma e al loro immenso dolore.

Condivido questo racconto affinché si sappia che Davide, in quei momenti drammatici, non è mai stato lasciato solo, ma è stato circondato dall’aiuto e dalla vicinanza di persone che hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita, come riconosciuto anche dai medici e dai Carabinieri intervenuti sul posto.

Colgo inoltre questa occasione per rivolgere un appello sincero, soprattutto ai più giovani, affinché prestino sempre la massima prudenza sulla strada”.