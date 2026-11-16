GUIDONIA – Niente luminarie di Natale in Centro: i commercianti si organizzano da soli

Negli ultimi tre anni a illuminare le strade hanno pensato gli esercenti.

Ma si annunciano al buio le festività natalizie del 2026 a Guidonia Centro.

Lo annuncia in un comunicato stampa Antonella Canfora, presidente di “Noi Associazione Commercianti Guidonia”, realtà con circa 40 associati titolari di attività ubicate nell’area compresa tra viale Roma, viale dell’Unione, via Umberto Maddalena.

“Cari concittadini e clienti – si legge nel comunicato di Antonella Canfora indirizzato anche al Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo – nonostante tutto il nostro impegno, quest’anno purtroppo non riusciremo a installare le tradizionali luminarie natalizie come negli anni passati, a causa della mancanza di fondi necessari a coprire i costi.

Siamo molto dispiaciuti per questa situazione, poiché sappiamo quanto l’atmosfera delle feste sia importante per rendere accogliente e viva la nostra città”.

“Non vogliamo però rinunciare del tutto allo spirito del Natale – prosegue la presidente dei commercianti – per questo motivo, verranno comunque installate delle luminarie orizzontali nelle vie di Guidonia a ridosso dei negozi che hanno scelto di aderire all’iniziativa, contribuendo personalmente con una quota di partecipazione.

Ringraziamo di cuore tutti i commercianti che hanno reso possibile in questi anni la realizzazione dei vari eventi e invitiamo tutti voi a continuare a sostenere le attività locali, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Buone feste a tutti”.