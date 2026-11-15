GUIDONIA – Judo, Angelica Agliata vince la Coppa Nazionale Asi

E’ più di una promessa delle arti marziali.

Si chiama Angelica Agliata, ha 18 anni, è una atleta della “A.S.D Team Agliata – Anco Marzio” di Guidonia, e ha conquistato l’ennesimo prestigioso trofeo.

Angelica Agliata ha vinto la prima “Coppa Nazionale Judo ASI 2026”

Oggi, domenica 15 novembre, Angelica Agliata ha vinto la medaglia d’oro nella Classe Juniores femminili categoria – 52 chilogrammi nell’ambito della prima “Coppa Nazionale Judo ASI 2026”, evento patrocinato da ASI Nazionale e ASI Lazio, in collaborazione con FIJLKAM Nazionale, FIJLKAM Lazio Judo e CONI Lazio, tenutosi presso il Palazzetto dello Sport “PalaTorrino” di Roma.

Giulietta Grassini e Ginevra Grassini, prima e seconda nella Classe Juniores

La squadra femminile allenata dal maestro Franco Agliata ha ottenuto altri due importanti risultati nella Classe Juniores categoria +78 chilogrammi con le sorelle Giulietta Grassini e Ginevra Grassini, rispettivamente medaglia d’argento e bronzo.

Valentino Angelini è medaglia d’argento nella categoria -60 chilogrammi

Nella Classe Juniores maschili Valentino Angelini ha conquistato un argento nella categoria -60 chilogrammi.