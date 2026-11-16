CAVE – Evade da casa col braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento

Avrebbe dovuto starsene a casa in attesa del processo, invece ha pensato bene di evadere nonostante il braccialetto elettronico e di violare il divieto di avvicinamento.

Per questo i Carabinieri della Stazione di Cave hanno arrestato un 29enne, già noto alle forze dell’ordine e in atto sottoposto agli arresti domiciliari.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 16 novembre, dal Comando provinciale dell’Arma, l’uomo è stato colpito da un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalle misure cautelari a cui l’uomo era sottoposto: il regime degli arresti domiciliari, il divieto di avvicinamento alla persona offesa con dispositivo elettronico di controllo e il divieto di dimora nel Comune di Roma.

A fronte delle inosservanze documentate dai Carabinieri, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura, sostituendo il regime domiciliare con la custodia cautelare in carcere.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.