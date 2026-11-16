ROMA – Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri apre le porte al pubblico

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri rinnova l’appuntamento con la collettività.

Sabato 21 novembre, dalle 10:00 alle 13:00, in concomitanza con le solenni ricorrenze della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma, della Giornata dell’Orfano e dell’anniversario della Battaglia di Culqualber, lo storico complesso istituzionale riaprirà le sue porte al pubblico.

L’iniziativa, forte del gradimento e del profondo affetto dimostrati dai cittadini lo scorso 5 giugno in occasione del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma, nasce con il fermo intento di consolidare ulteriormente il legame di vicinanza e reciproca fiducia tra la cittadinanza e i Carabinieri, offrendo l’opportunità di varcare la soglia del “cuore del Palazzo” e di immergersi nella storia, nella cultura e nei valori più alti dell’Istituzione.

Un itinerario tra memoria e attualità, in una giornata particolare per la Benemerita: il 21 novembre, infatti, racchiude tre ricorrenze di altissimo valore simbolico per la famiglia dell’Arma e per l’intero Paese. Testimonianza tangibile dello spirito di solidarietà dell’Arma è la partecipazione all’evento di una rappresentanza dell’ONAOMAC (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri), l’ente che dal 1948 sostiene con continuità gli orfani nel loro percorso di crescita e formazione professionale.

I partecipanti saranno accolti da personale in uniforme che li guiderà alla scoperta delle sale di rappresentanza e dei luoghi chiave del Comando Generale, tra sculture, opere d’arte e aneddoti di storia di un’Istituzione il cui percorso è sempre andato di pari passo con il cammino d’Italia.

I tour si svolgeranno in gruppo con una durata di circa 45 minuti. Le partenze sono fissate ogni 30 minuti a partire dalle 10:00, con l’ultimo ingresso utile previsto per le ore 12:30. L’accesso sarà in Viale Romania n. 45; è predisposto un ulteriore ingresso, appositamente accessibile, situato in Via Oxilia.

Per motivi organizzativi e per garantire un flusso ordinato, si raccomanda la prenotazione anticipata inviando una richiesta all’indirizzo e-mail museo.storico@carabinieri.it, avendo cura di indicare l’orario di preferenza e i dati dei partecipanti.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza a prendere parte a questo momento di condivisione e riscoperta delle tradizioni comuni, confermando l’apertura e la trasparenza di un’Istituzione da sempre al servizio del Paese.