La scorsa mattinata, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio, a conclusione di mirati accertamenti, hanno denunciato a piede libero due uomini, a vario titolo, per furto con destrezza e ricettazione.
Secondo un comunicato del Comando provinciale dell’Arma, le indagini dei Carabinieri sono scattate a seguito di un furto con destrezza perpetrato su un’autovettura in via Ojetti ai danni di un cittadino romano.
L’attività investigativa ha consentito di identificare l’autore in un 38enne peruviano, già noto alle forze dell’ordine, rintracciato all’interno di un bed & breakfast in via Tiburtina, quartiere San Basilio, dove si trovava in compagnia di un 25enne francese, senza fissa dimora e con precedenti.
Quest’ultimo è stato trovato in possesso di numerosi dispositivi elettronici risultati oggetto di precedenti furti ed è stato conseguentemente denunciato per ricettazione.
Dai successivi riscontri in Banca Dati è inoltre emerso che a carico del 38enne peruviano pendeva un ordine di carcerazione finalizzato all’estradizione, emesso lo scorso marzo dalla Corte d’Appello di Roma.
L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere “Regina Coeli”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.