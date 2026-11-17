Il carburante sottratto al mercato illegale alimenterà i mezzi di soccorso e assistenza in favore della collettività.

È questo l’epilogo di un’operazione condotta nella Capitale dai Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma che, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, hanno devoluto oltre 2.000 litri di gasolio alla Protezione Civile – Regione Lazio.

Lo annuncia in una nota il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma.

Il prodotto energetico era stato precedentemente sottoposto a sequestro dalle Fiamme Gialle durante un piano straordinario di controlli nel comparto della distribuzione stradale di carburanti, volto a contrastare le frodi fiscali e a garantire la trasparenza dei prezzi nel territorio capitolino.

L’intervento, eseguito in stretta sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo), aveva permesso di intercettare, lungo la filiera di distribuzione del carburante per autotrazione, il combustibile non conforme.

Le analisi del Laboratorio Chimico dell’ADM avevano infatti accertato che il “punto di infiammabilità” (Flash point) del gasolio era di gran lunga inferiore ai minimi di legge di circa 55°C, riscontrando anomalie chimiche che avrebbero potuto causare gravi rischi di incendio e malfunzionamenti ai motori dei veicoli dei cittadini.

Il rispetto dei parametri chimici e degli standard di sicurezza nei carburanti è fondamentale per la tutela della pubblica incolumità e del patrimonio economico dei consumatori.

Le normative nazionali ed europee sulla raffinazione e sulla commercializzazione dei prodotti petroliferi impongono severi controlli sul punto di infiammabilità proprio per garantire la stabilità termica del combustibile.

La presenza di miscele alterate o contaminate da solventi e idrocarburi leggeri riduce pericolosamente la temperatura di accensione del prodotto, elevando esponenzialmente il rischio di detonazioni accidentali nei serbatoi e di incendi nei depositi di stoccaggio, oltre a provocare l’usura precoce e il danneggiamento strutturale dei sistemi di iniezione dei veicoli commerciali e privati.

A seguito del sequestro del prodotto e dei sigilli apposti al serbatoio dell’impianto, il legale rappresentante della società di gestione del distributore era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio e sottrazione al pagamento dell’accisa.

Il combustibile devoluto, a seguito di rigorosi test tecnici disposti dall’Autorità Giudiziaria, è stato ritenuto idoneo e sicuro per l’esclusivo utilizzo sui motori diesel ad alta cilindrata in dotazione alla flotta dei mezzi di soccorso.

L’attività svolta dimostra come il contrasto all’illegalità economico-finanziaria, nello specifico caso rivolto alla rete di distribuzione dei carburanti, non si esaurisca nella sola repressione delle manovre speculative alla pompa, ma miri a colpire le distorsioni del mercato e la concorrenza sleale. In questa prospettiva, l’operazione conclusa ha permesso di trasformare il frutto di un illecito in un sostegno concreto per le istituzioni che operano quotidianamente nel soccorso pubblico e nelle emergenze in favore della collettività.