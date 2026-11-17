All’alba di oggi, martedì 17 novembre, nella provincia di Roma e territori limitrofi, i Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno dato esecuzione a un’ordinanza – emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica – che dispone misure cautelari nei confronti di 3 persone (due in carcere e una ai domiciliari), gravemente indiziate di incendio aggravato in concorso.

Lo annuncia in un comunicato stampa il Procuratore Capo di Tivoli Andrea Calice.

Contestualmente sono stati eseguiti decreti di perquisizione a carico di altri 8, indagati a vario titolo per furto aggravato con violenza sulle cose, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di ordigni esplosivi artigianali, nonché detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo il comunicato, il provvedimento rappresenta l’esito di una complessa ed articolata attività investigativa, condotta dai Carabinieri di Bracciano e coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli, che ha permesso di far luce su una serie di gravi reati commessi tra il territorio sabino, la Capitale e la sua provincia.

L’indagine ha preso avvio a seguito del devastante incendio doloso appiccato nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2025 a Castelnuovo di Porto, quando le fiamme avvolsero e distrussero 9 mezzi compattatori della Ekorec S.r.l., la società appaltatrice del servizio comunale di raccolta dei rifiuti.

Le approfondite indagini e i riscontri raccolti dai militari hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari a carico sia dei 3 arrestati, ritenuti gli esecutori materiali del rogo, sia nei confronti di altri soggetti individuati come i presunti mandanti del grave atto intimidatorio.

Stando sempre al comunicato stampa, le indagini hanno inoltre permesso di raccogliere un solido quadro probatorio a carico di quattro soggetti (tra cui figura anche uno dei tre coinvolti nell’incendio dei compattatori), gravemente indiziati di essere i responsabili di un violento colpo messo a segno la notte del 31 dicembre 2025 a Roma, in via Monte Cervialto.

In quell’occasione, una potente “bomba carta” venne piazzata contro il distributore automatico di una tabaccheria, devastando la struttura per asportarne l’incasso e i prodotti custoditi all’interno.

Parallelamente agli atti intimidatori e agli assalti con l’esplosivo, la capillare attività investigativa ha consentito di acquisire elementi indiziari in merito all’esistenza di una fiorente rete di spaccio di cocaina e hashish.

L’attività illecita, radicata nella Capitale tra i quartieri Porta Portese, Monti Tiburtini, Jonio e Monte Sacro era gestita in parte dai medesimi indagati.

I Carabinieri sono riusciti a documentare e accertare numerose e sistematiche cessioni di stupefacente, ricostruendo anche la successiva ripartizione dei proventi illeciti.