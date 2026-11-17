L’Amministrazione Comunale di Fonte Nuova pianifica interventi strategici per migliorare la situazione attuale del traffico e garantire la sicurezza degli utenti della strada.
Lo stabilisce la determina numero 18000202 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì 4 novembre dal dirigente ai Lavori pubblici Salvatore Ventriglia.
Con l’atto viene approvato il Documento di indirizzo alla progettazione relativo ai lavori di “Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali – Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati” redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale e depositato agli atti del Settore Lavori pubblici per un importo complessivo di 100 mila euro.
L’amministrazione guidata dal sindaco Umberto Falcioni intende seguire l’esempio del confinante Comune di Guidonia Montecelio dove da alcuni mesi sono in corso di realizzazione gli attraversamenti pedonali rialzati nei centri abitati.
Dalla determina numero 18000202 emerge che l’amministrazione di Fonte Nuova considera necessario intervenire in maniera puntuale attraverso la realizzazione di dossi in corrispondenza di punti strategici al fine di migliorare la situazione attuale, sia sulla frazione di Tor Lupara che sulla frazione di Santa Lucia.