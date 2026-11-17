A ridurlo in uno stato di degrado sono stati i ripetuti atti vandalici.

Per questo l’amministrazione comunale di Fonte Nuova ha deciso di effettuare un intervento di sistemazione, riqualificazione e recupero del parco pubblico di via Monte Pergola, a Tor Lupara.

Lo stabilisce la determina numero 19000109 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 6 novembre dal dirigente all’Ambiente Salvatore Ventriglia.

Con l’atto viene affidato l’intervento alla “Sabatelli Multiservizi S.r.l.” di Mentana che ha offerto un ribasso percentuale del 1,26% sull’importo dei lavori per un importo complessivo pari a 38.281 euro e 20 centesimi IVA compresa.

Il 4 aprile 2025 con la Deliberazione numero 35 la Giunta Comunale guidata dal sindaco Umberto Falcioni aveva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo all’intervento di riqualificazione e recupero del Parco di Via Monte Pergola, per un importo complessivo di 40 mila euro.

Sono previsti la rimozione delle superfici danneggiate, di parte della recinzione, del pergolato e delle attrezzature ludiche esistenti; il ripristino di parte della pavimentazione; la pulizia generale e finale dei luoghi.