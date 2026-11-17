dì Francesca Romana Severini

Si terrà venerdì 20 novembre, alle ore 18.00, presso l’ex Chiesa di San Michele, in piazza Palatina 1, a Tivoli, l’evento dedicato alla lotta contro la violenza di genere dal titolo “L’ultimo giorno normale. Oltre il silenzio: i segnali invisibili, la memoria, il riscatto”. Promosso dall’Associazione Culturale San Michele, l’incontro sarà condotto dall’avvocata e presidente dell’associazione Elisabetta Gentile e dal giornalista e direttore di giornale Fulvio Ventura. Interverranno inoltre ,la dottoressa Daniela Scuderi, assistente sociale del Comune di Tivoli, la dottoressa Sabrina Scattoni, psicologa giuridica, e il dottor Davide Sinibaldi, ex commissario della Polizia di Stato. Al centro dell’incontro non ci sarà soltanto la violenza in sé, ma tutto ciò che può precederla. Quei comportamenti, quei gesti e quelle attenzioni che, soprattutto all’inizio di una relazione, possono sembrare normali, persino dimostrazioni d’amore, ma che nascondono i primi campanelli d’allarme. È proprio da qui che nasce il titolo dell’iniziativa: da quell’ultimo giorno in cui tutto sembra ancora normale, prima che la storia prenda un’altra direzione. “Molti pensano che la violenza arrivi all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Non è così. Quasi sempre c’è stato un ultimo giorno normale prima che tutto cambiasse. Poi la storia cambia e ci sono silenzi da rompere, segnali invisibili da imparare a riconoscere e, soprattutto, una via per il riscatto e la memoria” si legge nel messaggio che accompagna la locandina . In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere, l’Associazione Culturale San Michele , ancora una volta , sceglie di puntare sull’informazione, per parlare alle donne di oggi e a quelle di domani, ma anche per ricordare a chi vive una situazione di violenza che non è sola e che chiedere aiuto è possibile Perché l’amore non umilia, non vessa, non ti imprigiona e, soprattutto, non alza mai le mani.