Si è svolta ieri mattina, lunedì 16 novembre, presso la Direzione Generale della ASL Roma 5 di Tivoli la cerimonia di sottoscrizione degli Accordi di Valorizzazione Territoriale tra Regione Lazio, ASL Roma 5 e i Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli finalizzati alla riqualificazione e alla rigenerazione dei terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito. Alla cerimonia hanno partecipato l’Assessore regionale a Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio Fabrizio Ghera, il Direttore Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli, il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Una foto aerea del perimetro dei terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito Secondo un comunicato stampa dell’Azienda Sanitaria Locale, l’iniziativa riguarda un’ampia porzione di territorio situata in un’area a cavallo tra Albuccione, Guidonia Montecelio e Tivoli/Villa Adriana, interessata da una vicenda complessa legata alla proprietà dei terreni e alla presenza di insediamenti abitativi che richiedono interventi di pianificazione urbanistica e riordino infrastrutturale. I terreni, appartenuti in passato all’ex Pio Istituto Santo Spirito e agli Ospedali Riuniti di Roma, sono oggi di proprietà della ASL Roma 5. Gli accordi sottoscritti definiscono un percorso di collaborazione tra le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di avviare le attività tecniche e amministrative necessarie alla razionalizzazione, alla valorizzazione e alla dismissione dei terreni non destinati a finalità sanitarie, favorendo al contempo la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità della vita nei territori interessati ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ). Stando sempre al comunicato stampa, particolare attenzione sarà rivolta alla tutela dell’interesse pubblico, alla sostenibilità degli interventi e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, favorendo processi di sviluppo capaci di coniugare crescita, qualità urbana e coesione sociale. Escluse dal programma sono le aree non devolute ad attività sanitaria e quelle destinate o funzionalmente connesse alla realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino.

L’Assessore regionale al Patrimonio, Fabrizio Ghera “Questo importante accordo consentirà la riqualificazione e la valorizzazione di beni che verranno resi fruibili per la cittadinanza, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Si tratta di un intervento che rientra nel programma avviato dalla giunta Rocca di dismissione e valorizzazione del patrimonio regionale”, ha dichiarato l’Assessore regionale al Patrimonio, Fabrizio Ghera.

Il Direttore Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli “La ASL Roma 5 accoglie con soddisfazione la sottoscrizione di questi accordi, che consentono di avviare un percorso di valorizzazione di beni non destinati alle attività sanitarie”, ha commentato il Direttore Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli. “Si tratta di un passaggio importante perché permette all’Azienda di concentrare sempre più risorse ed energie sul proprio compito principale: la tutela della salute e l’erogazione dei servizi ai cittadini, favorendo al tempo stesso progetti di sviluppo e riqualificazione a beneficio del territorio”.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo “Il percorso amministravo avviato nelle scorse settimane e suggellato con la firma odierna è coraggioso ma tecnicamente valido”, ha aggiunto il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo. “Adesso dobbiamo procedere a velocità sostenuta con tutte le fasi concordate nell’accordo procedimentale”.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi “Con la sottoscrizione di questo accordo proseguiamo nell’opera di riqualificazione dei terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito”, ha dichiarato il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi. “Fondamentale è stata la collaborazione fra tutti gli enti coinvolti: insieme abbiamo lavorato per una soluzione condivisa di cui beneficeranno i cittadini. La zona sarà rigenerata – nel rispetto dei vincoli paesaggisti e ambientali – e valorizzata, dando nuove opportunità di crescita e di investimento”.