Acqua contaminata in un pozzo presente in un terreno ricadente nel patrimonio immobiliare dell’ex Pio Istituto Santo Spirito e di proprietà della Asl Roma 5.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 400 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata giovedì scorso 12 novembre dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

Col provvedimento viene imposto il divieto immediato di utilizzo dell’acqua proveniente dal pozzo ubicato in Via Alcide De Gasperi numero 13 B/C, in località Albuccione di Guidonia, sia per il consumo umano nonché per qualsiasi uso domestico e igienico-sanitario.

Il divieto resta in vigore fino all’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, sigillatura e tombatura del pozzo da parte dell’ente proprietario.

Dall’ordinanza emerge che a far scattare i controlli è stato un esposto concernente la presunta occupazione di un terreno e di una casa con l’utilizzo, anche per finalità domestiche, di acqua attinta da un pozzo ritenuto potenzialmente contaminato.



Per questo il 2 novembre hanno eseguito un sopralluogo congiunto i tecnici del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e del Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 5 insieme agli agenti del Comando di Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

Durante il sopralluogo, il personale tecnico del SIAN ha prelevato un campione di acqua dal rubinetto esterno del pozzo e le analisi microbiologiche e chimiche eseguite presso il laboratorio ARPA Lazio di Roma hanno evidenziato una grave non conformità dell’acqua rispetto ai limiti di legge, facendo registrare il superamento dei valori di parametro sia sotto il profilo microbiologico che chimico, configurando un concreto rischio per la salute pubblica derivante dall’uso domestico dell’acqua.