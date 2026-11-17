In riferimento all’articolo TIVOLI GUIDONIA – Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito: firmati gli Accordi tra Regione, Asl Roma 5 e Comuni, da Massimiliano Rossini e Beatrice Benet, rispettivamente Segretari dei Circoli di Rifondazione Comunista di Tivoli e di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Mentre nella Direzione Generale della ASL Roma 5 si celebrava la firma degli “Accordi di Valorizzazione Territoriale” tra Regione Lazio, ASL e i Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli, Noi di Rifondazione Comunista vogliamo interviene per fare chiarezza.

Ringraziando Il Tiburno per seguire la vicenda nei dettagli informando i cittadini.

Ma spieghiamo cosa è stato firmato davvero e perché attacchiamo i Sindaci Lombardo e Innocenzi.

​Che cosa hanno firmato davvero?

Nessun passaggio di proprietà, con questa firma i terreni non sono diventati dei Comuni e né della Regione, non c’è stata nessuna cessione.

I terreni restano ancora tutti di proprietà della ASL Roma 5.

È stato firmato solo un accordo procedimentale , per un tavolo tecnico preparatorio per iniziare a studiare le carte e decidere come “razionalizzare, valorizzare e dismettere” le aree non sanitarie (restano fuori solo quelle del Nuovo Ospedale Tiburtino).

​Perché contestiamo i Sindaci Lombardo e Innocenzi.

Proprio perché si stanno scrivendo adesso le regole del gioco, le parole usate dai due sindaci negli uffici della ASL sono un campanello d’allarme.

Da una parte il Sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, svela il vero obiettivo parlando di “nuove opportunità di investimento”; dall’altra il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, esulta chiedendo di correre “a velocità sostenuta”.

Dietro la fretta di “dismettere” e fare “riordino infrastrutturale” senza adeguati fondi pubblici, si nasconde il rischio concreto di caricare prezzi di mercato sui residenti ma soprattutto spalancare le porte ai costruttori privati, scambiando servizi con nuovo cemento.

​La posizione di Rifondazione Comunista è chiara

Basta propaganda sulle passerelle istituzionali.

Ai Sindaci Lombardo e Innocenzi chiediamo atti scritti prima che vengano decisi prezzi e destinazioni: devono già da subito prevedere riscatto immediato a prezzi popolari e sociali per le famiglie residenti, fondi pubblici veri per fogne, strade e servizi, e stop assoluto a ogni speculazione sui terreni verdi.

​La casa è un diritto, il nostro territorio non si svende!”.