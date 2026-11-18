Il Comune di Marcellina determina le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili nell’anno 2027.
Lo stabilisce la delibera numero 18 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata dal Commissario straordinario Francesco Ricciardi con i poteri della giunta comunale.
Dall’atto emerge che il 29 marzo 2017 il Consiglio Comunale approvò il Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, stabilendo le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili, riferite all’anno 2017.
Secondo il Commissario, è necessario rideterminare le tariffe da applicare per l’anno 2027, al fine di definire il quadro delle entrate tariffarie in vista della predisposizione e dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2027/2029.
I matrimoni civili in aula consiliare costeranno 200 euro per i cittadini residenti nel Comune, mentre i non residenti a Marcellina ne pagheranno 250.
Tariffe differenziate anche per i matrimoni civili celebrati in siti privati autorizzati dal Comune: 300 euro per i residenti, 350 per i non residenti.