VICOVARO LICENZA – Allarme bomba, evacuate le scuole dei due borghi

L’allarme bomba di questa mattina, mercoledì 11 novembre, ha coinvolto anche l’Istituto Comprensivo “Vicovaro” e il plesso scolastico di Licenza.

La scuola di via Giuseppe Mazzini a Vicovaro

Per questo il sindaco di Vicovaro Nello Crielesi con l’ordinanza numero 59 ha disposto soltanto per la giornata odierna la chiusura immediata dei plessi ospitanti le sezioni di scuola materna, elementare e media in via Giuseppe Mazzini.

Anna Vicidomini, preside dell’Istituto Comprensivo “Vicovaro”

Dal provvedimento emerge che stamane la dirigente scolastica Anna Vicidomini ha ricevuto la mail firmata dal sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”.

“Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza – è il testo della mail che ha fatto scattare l’allarme bomba – L’ho posizionata in mondo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio”.

La scuola di piazza Amelia Corsi a Licenza

A quel punto, la preside ha segnalato al sindaco la possibile presenza di un ordigno sia nel plesso di Vicovaro che nel plesso di piazza Amelia Corsi a Licenza ospitante Asilo nido, scuola dell’Infanzia ed elementare, facente parte del medesimo Istituto comprensivo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Dopo l’evacuazione degli edifici si è resa necessaria un’ispezione in via precauzionale per tutelare la sicurezza degli alunni e del personale scolastico e per rassicurare le famiglie.

Le operazioni, eseguite in collaborazione con le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e le istituzioni scolastiche si sono svolte con grande senso di responsabilità e senza allarmismi.

In virtù di questo clima collaborativo, la Sindaca di Licenza Ilaria Passacantilli ha rivolto un particolare ringraziamento ai Carabinieri della Stazione di Licenza, alla Polizia Locale e a tutto il personale scolastico che con prontezza hanno gestito nel migliore dei modi quanto accaduto.