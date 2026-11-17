Quando i carabinieri e gli ispettori della Asl fecero accesso, trovarono 5 ospiti in più e una serie di criticità per le quali venne richiesta e ottenuta la revoca dell’autorizzazione.

Ma, a quanto pare, fu un provvedimento abnorme e ingiustificato la chiusura di una casa di riposo da parte del Comune di Fonte Nuova.

Il caso emerge dalla sentenza numero 17726 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA– pubblicata martedì scorso 10 novembre dal Tar del Lazio.

I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso dell’avvocato Paolo Nicodemo, legale di fiducia di una società che gestisce una casa di riposo per anziani in via Nomentana a Fonte Nuova e nei confronti della quale il 4 agosto 2023 l’amministrazione comunale emise l’ordinanza numero 4/23.

Il Tar ha annullato l’ordinanza con la quale il Comune ha revocato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Fonte Nuova il 2 dicembre 2016 e ha ordinato alla società l’immediata chiusura e lo sgombero della struttura con il conseguente trasferimento degli ospiti, a propria cura e spese, presso le famiglie di origine o presso altre strutture da individuarsi tramite i Servizi Sociali, entro sette giorni.

Vale la pena evidenziare che l’annullamento è fondato sul difetto di motivazione e sulla violazione del principio di proporzionalità nella scelta della misura.

L’ordinanza era stata emessa a seguito di una ispezione effettuata il primo agosto 2023 dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Roma, insieme al personale della A.S.L. Roma 5 che avevano accertato una serie di criticità.

Innanzitutto la presenza di 21 ospiti a fronte dei sedici autorizzati; la presenza, al momento del sopralluogo, di un solo operatore socio-sanitario; la revisione degli estintori scaduta dal mese di novembre 2019; la mancata esibizione del libretto di manutenzione delle due caldaie a servizio dell’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda; la non corretta compilazione del registro delle presenze degli ospiti e la mancanza del registro delle presenze del personale, con indicazione di mansioni e turni, del quaderno delle consegne giornaliere e della tabella dietetica autorizzata; la mancanza delle figure dell’educatore professionale e dell’assistente sociale, delle quali la disciplina regionale richiede la presenza programmata.

I giudici hanno rammentato che la Legge Regionale numero 41 del 2003 delinea un sistema sanzionatorio graduato, nel quale la reazione dell’amministrazione è commisurata alla gravità delle violazioni accertate, secondo due distinti procedimenti amministrativi.

Per le «irregolarità», il legislatore regionale ha previsto un meccanismo di tipo conformativo, che privilegia la regolarizzazione e ricollega la sospensione del titolo al solo inutile decorso del termine assegnato; per le «gravi o ripetute violazioni di legge» e per le «gravi disfunzioni assistenziali», la misura espulsiva della revoca dell’autorizzazione e della chiusura dell’attività.

“La revoca del titolo e la chiusura dell’attività si giustificano – si legge nella sentenza del Tar – quando le violazioni riscontrate, per la loro natura, per la loro entità o per il pregiudizio attuale che arrecano agli utenti, non siano utilmente fronteggiabili con la regolarizzazione nel termine assegnato; di tale valutazione il provvedimento deve dare conto”.

I giudici hanno adottato lo stesso metro utilizzato nella sentenza numero 3913 del 2026 relativa ad un caso analogo di un’altra struttura socioassistenziale sempre nel Comune di Fonte Nuova, per cui l’Ente prima della revoca avrebbe dovuto diffidare la società a regolarizzare le criticità sanabili, ancorché diffuse e non lievi, assegnando un termine.

Secondo il Tar, l’ordinanza del Comune di Fonte Nuova non dà conto delle ragioni per le quali le violazioni contestate fossero inidonee a essere rimosse mediante la diffida: un provvedimento, quest’ultimo, che non è soltanto una misura meramente esortativa, ma comporta la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura dell’attività invaso di mancata ottemperanza.

Non solo “le violazioni poste a fondamento dell’ordinanza – si legge sempre nella sentenza – sono suscettibili di pronta regolarizzazione”, ma la stessa ordinanza non individua “un pericolo attuale e concreto per la salute o l’incolumità degli ospiti, tale da rendere incompatibile con la loro tutela il tempo necessario alla regolarizzazione e da imporre, quale unica misura idonea, la cessazione immediata dell’attività”.

Tuttavia la sentenza del Tar lascia integro il potere di vigilanza del Comune di Fonte Nuova.

L’amministrazione potrà rinnovare le proprie valutazioni sulla base della situazione attuale della struttura, verificando in particolare il rispetto del titolo quanto al numero e alla tipologia degli ospiti, i requisiti organizzativi e di personale previsti dalla disciplina regionale, la sicurezza degli impianti e la regolare tenuta della documentazione prescritta, e adottare le misure proporzionate alle violazioni eventualmente riscontrate.

Resta impregiudicata la possibilità per l’amministrazione, previa adeguata istruttoria e con idonea motivazione, di apprezzare anche gli esiti delle valutazioni sanitarie acquisite successivamente all’ordinanza annullata, ove ancora attuali e rilevanti.