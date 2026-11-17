Si chiama Manolo Antonini, ha 38 anni e vive a Villaggio Prenestino, all’estrema periferia Est di Roma, e di lui non si hanno notizie da 72 ore.

Per questo oggi, martedì 17 novembre, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ha lanciato un appello per rintracciarlo.

Manolo è stato visto l’ultima volta sabato 14 novembre e indossava la tuta Adidas nera, gilet Colmar blu e scarpe Nike bianche.

Alto un metro e 75 per 76 chilogrammi, Manolo ha capelli brizzolati, occhi marroni, barba e baffi, delle date tatuate sulle mani.

Chiunque lo vede, contatti il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.