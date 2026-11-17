Ha trasformato l’area pubblica in un deposito di cassette, ma non ha ottemperato all’ordine di sgombero.

Per questo si è visto notificare la chiusura dell’attività per 5 giorni.

Un provvedimento illegittimo, secondo Ibrahim E. K. N. S. A. R., commerciante egiziano titolare di un negozio di frutta e verdura a Monterotondo Scalo.

Di tutt’altro avviso il Tar del Lazio a parere del quale la Polizia Locale ha agito secondo legge.

Il caso emerge dalla sentenza numero 18182 emessa ieri, lunedì 16 novembre, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

I magistrati della Sezione Seconda Bis hanno infatti respinto il ricorso del commerciante condannato a rimborsare 2 mila euro di spese di lite al Comune di Monterotondo.

Dalla sentenza si evince che il 13 agosto scorso la Polizia Locale ha accertato la violazione dell’articolo 20, commi 1 e 4 del Codice della Strada: gli agenti diretti dal Comandante Michele Lamanna hanno infatti ordinato al commerciante di rimuovere immediatamente le cassette di frutta e verdura che occupavano abusivamente un’area di circa 165 metri quadri circostante il negozio utilizzata per l’esposizione al pubblico della merce.

Tornati sul posto gli agenti hanno preso atto che il fruttivendolo non aveva ottemperato all’ordine di ripristino impartito, per cui hanno irrogato la sanzione prevista dall’articolo 3, comma 16 della legge numero 94/2009, disponendo la chiusura per cinque giorni continuativi dell’esercizio commerciale.

Chiusura sancita dall’ordinanza dirigenziale numero 187 emessa il 29 settembre dal Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive, SUAP e Commercio.

A quel punto il titolare della frutteria ha presentato ricorso al Tar, sostenendo che l’area occupata era privata.

Tesi smentita dagli agenti accertatori, che hanno invece verificato come l’area risultasse essere “di pertinenza del complesso immobiliare denominato Condominio via Salaria 108, ma gravata da servitù di [uso] pubblico”.

I giudici hanno evidenziato come l’uso pubblico gravante sulla strada fosse stato accuratamente accertato dall’amministrazione comunale, con conseguente infondatezza del ricorso del commerciante.