Il WWF annuncia di aver aderito nel Lazio alla campagna per la tutela dell’ecosistema boschivo dei monti Simbruini, minacciato da uno sfruttamento boschivo sbagliato e insostenibile che ne compromette lo stato di conservazione e che mette a rischio molte delle specie che lo compongono.

I tagli boschivi che stanno interessando vaste porzioni delle faggete dei monti Simbruini ricadono in zone di conservazione della Rete Natura 2000, istituite dall’Unione Europea, nonché nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini (versante laziale). Nonostante le forme di tutela legale prevista, tali ambienti sono soggetti a ripetuti attacchi che ne compromettono la qualità degli habitat e dei servizi ecosistemici che questi forniscono alla collettività.

“Desta particolare preoccupazione – dichiara in un comunicato stampa Giampiero Cammerini Delegato regionale del WWF Italia per il Lazio – l’impatto che tali tagli boschivi possono avere su una specie simbolo delle faggete e della conservazione in Italia: l’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)”.

Difatti l’Orso bruno marsicano, che nella sua lenta e complicata espansione verso l’esterno del suo areale storico abruzzese ha recentemente iniziato a frequentare le aree boscate dei monti Simbruini, rischia di essere ricacciato da questo habitat boschivo a causa dei massicci e discutibili tagli boschivi in atto in quest’area montana.

Per far fronte alla diffusa noncuranza o negligenza nella gestione delle risorse boschive di maggior pregio del territorio, il WWF sostiene la campagna “Le faggete dei monti Simbruini: un ecosistema da salvare” con l’obiettivo di ottenere che i cittadini sensibili possano rappresentare e difendere le faggete dei Simbruini anche in sede giudiziaria, attraverso il riconoscimento dei diritti della Natura a livello nazionale e di Unione Europea, in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie.

Pertanto, insieme ai promotori, alle Associazioni ed ai Comitati che la sostengono si invita a:

firmare e far firmare la petizione “Le faggete dei Simbruini: un ecosistema con diritti e personalità giuridica”:

https://www.change.org/Diritti_delle_faggete_dei_Simbruini;

firmare e far firmare l’Iniziativa dei cittadini europei Diritti della Natura, direttamente con SPID o fornendo i dati di un documento d’identità:

https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2026/000006_it;

fare pressione sui decisori politici affinché ogni intervento di utilizzazione forestale sia preventivamente condiviso con i cittadini (attraverso forme di consultazione pubblica) e sottoposto alla necessaria valutazione di incidenza ambientale, da svolgere in modo serio e approfondito e con la partecipazione del pubblico; vigilare sui lavori in corso nelle faggete, perché vengano eseguiti senza arrecare danni significativi all’ecosistema, segnalando ogni aggressione ingiustificata ai danni dell’ecosistema.