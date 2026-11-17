In riferimento all’articolo GUIDONIA – Trasporti, riapre la vecchia stazione?, da Omar Cugini, presidente del Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti (CeSMoT), riceviamo e pubblichiamo:

“Il Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti (CeSMoT) esprime forte perplessità per l’incontro pubblico convocato dall’Amministrazione comunale sabato 28 novembre (ore 10.00, Biblioteca Comunale), in cui il Sindaco Mauro Lombardo, l’Assessore Valentina Torresi e il delegato Marco Rettighieri presenteranno lo studio di fattibilità di RFI sulla possibile riapertura della storica stazione di Guidonia Centro.

Dopo mesi di silenzio e richieste di confronto ignorate, affidare questa valutazione allo stesso soggetto che ha chiuso il vecchio scalo per realizzare una nuova stazione – rivelatasi una cattedrale nel deserto – equivale a chiedere all’oste se il vino sia buono. Il timore è che RFI, pur di non ammettere il fallimento del nuovo impianto e certificare un altro flop dopo il parcheggio a pagamento perennemente vuoto, dichiari irrealizzabile la riapertura di una fermata centrale che svuoterebbe la nuova stazione.

Resta inoltre incomprensibile l’assenza di un tavolo con la Regione Lazio, titolare del contratto di servizio, così come l’utilità di aver nominato un consulente esterno come Rettighieri per poi demandare tutto a RFI. Sebbene il confronto pubblico sia sempre apprezzabile, l’iniziativa appare come un tardivo tentativo di recupero consensi in vista delle prossime elezioni.

Eppure, come dimostrano gli studi del CeSMoT, riaprire lo scalo storico come fermata impresenziata è perfettamente fattibile e a costi contenuti: basterebbe ampliare il marciapiede esistente sfruttando lo spazio dell’ex primo binario già rimosso e portarne l’altezza allo standard di 55 centimetri.

Una soluzione semplice e immediata per restituire alla città un servizio realmente utile”.