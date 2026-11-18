Scrivere senza filtri, lasciando che siano le emozioni a trovare la propria strada sulla pagina.

Senza cercare parole accomodanti.

Con l’ironia, la rabbia, la malinconia e quella schiettezza che appartiene a chi preferisce raccontare la realtà piuttosto che abbellirla.

È questo lo spirito di #DEGETTO, edito da EMIA Edizioni, il libro di Simone Virgili, musicista, cantante e poeta, che raccoglie quattordici anni di scrittura e di vita.

Il romanesco è la lingua scelta per dare voce a questo universo.

Una lingua viva, immediata, capace di passare dall’ironia alla malinconia, dalla leggerezza alla denuncia, dalla tenerezza alla rabbia.

Una lingua che non cerca eleganze di maniera, ma punta dritta alla sostanza delle cose.

Tra le pagine di #DEGETTO trovano spazio gli affetti, gli amori, le assenze, i ricordi familiari, il tempo che scorre e le persone che lasciano un segno. Ma anche le contraddizioni della società, le ingiustizie e le fragilità di un mondo che offre continuamente spunti di riflessione. Ne viene fuori un racconto umano, autentico, nel quale il vissuto individuale finisce spesso per diventare patrimonio condiviso.

La scrittura di Simone Virgili non pretende di offrire risposte, ma invita a fermarsi, osservare e riconoscersi. Perché dietro una battuta, una rima o un pensiero apparentemente leggero può nascondersi una riflessione tutt’altro che superficiale.

Sabato 21 novembre, alle ore 17.30, #DEGETTO sarà presentato a Riano, nella Sala Consiliare “Teresa Giovannucci e Pietro Antonini”.

Un evento che metterà in dialogo diverse forme di espressione artistica.

A dialogare con Simone Virgili sarà Dalise, cantautrice e poetessa. Le letture saranno affidate a Cristiano Leopardi, mentre Daniele Sorrenti accompagnerà l’incontro con la musica.

Un appuntamento nel quale le parole si incontreranno per restituire al pubblico la ricchezza di un’opera che nasce dalla vita e alla vita continua a guardare.

Perché, a volte, per raccontare davvero quello che siamo, non servono troppe costruzioni. Basta trovare le parole giuste. E avere il coraggio di dirle.