Era finito in manette e il giudice lo aveva rimesso in libertà con l’obbligo di firma.

Ma in realtà non ha mai interrotto l’attività illegale.

Così i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Palestrina hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, gravemente indiziato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, l’operazione è scaturita nell’ambito di un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento predisposto dai militari per contrastare il fenomeno dello spaccio sul territorio. Durante l’attività di monitoraggio, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo proprio nell’atto di cedere una dose di crack a un acquirente, un 36enne residente a Gallicano nel Lazio.

L’intervento immediato dei militari ha consentito di bloccare entrambi i soggetti: l’assuntore è stato trovato in possesso dello stupefacente appena acquistato ed è stato segnalato alla competente Prefettura quale assuntore per uso personale, mentre nei confronti del 41enne sono state eseguite perquisizioni personale e domiciliare.

All’esito dei controlli svolti sia sulla persona che all’interno dell’abitazione dell’indagato, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità 410 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento delle dosi e un telefono cellulare contenente messaggistica riconducibile allo spaccio.

Lo stupefacente, il denaro e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida da parte del G.I.P.