A Moricone nelle giornate di sabato 5 dicembre, domenica 6 dicembre e martedì 8 dicembre si terrà la 38esima edizione della tradizionale manifestazione di beneficenza “Stelle di Natale”, che si svolgerà in molteplici piazze italiane.

L’evento, in programma in Via Roma vicino Centro Anziani, è organizzato dall’Associazione Romail, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, col patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Pascazi.

Davanti al Centro Anziani sarà allestito un gazebo mobile con un tavolo in plastica per la distribuzione delle “Stelle di Natale”.

L’Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio in quanto ritiene importante sostenere le iniziative e manifestazioni organizzate dalle Associazioni locali che assumono una valenza sociale e rappresentano importanti appuntamenti per la comunità durante i quali ritrovarsi e frequentare le piazze e i luoghi più caratteristici del paese.