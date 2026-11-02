SAN POLO DEI CAVALIERI – Lotta agli “zozzoni”: arrivano gli ispettori del Corpo Ambientale Nazionale

Il Comune di San Polo dei Cavalieri dichiara guerra agli “zozzoni”.

Lo stabilisce la delibera numero 99 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata venerdì scorso 30 ottobre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Simone Mozzetta.

Con l’atto viene approvata la convenzione – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – tra il Comune di San Polo dei Cavalieri e il Corpo Ambientale Nazionale – ODV per lo svolgimento di attività di prevenzione, vigilanza e monitoraggio ambientale, tutela degli animali, decoro urbano e supporto alle attività istituzionali.

Il 29 settembre scorso il Can presieduto da Giovanni Paris ha trasmesso al Comune una proposta di convenzione per attività di prevenzione, vigilanza e monitoraggio ambientale, tutela degli animali, decoro urbano e supporto alle attività istituzionali mediante il personale volontario, Guardie Zoofile Volontarie munite di decreto prefettizio e Ispettori Ambientali Comunali nominati con decreto del Sindaco.

Dalla delibera emerge che l’Amministrazione ha interesse a rafforzare il presidio del territorio comunale, con particolare riferimento al contrasto dell’abbandono dei rifiuti, alla corretta gestione della raccolta differenziata, al decoro delle aree verdi e pubbliche, alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione della cittadinanza, a integrazione e supporto dell’attività della Polizia Locale e degli uffici comunali.

La convenzione annuale, rinnovabile con accordo scritto previa verifica delle attività svolte, prevede un monte ore di disponibilità pari a 64 ore mensili e 768 ore annue, con il riconoscimento del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro un importo massimo stimato di 600 euro mensili e di 7.200 euro annui, previa presentazione di documentazione giustificativa e di relazione sull’attività svolta.