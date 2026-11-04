GUIDONIA – Sicurezza stradale, arriva un dosso in via dell’Unione

Un attraversamento pedonale rialzato in via dell’Unione, a Guidonia Centro.
Lo stabilisce l’Ordinanza numero 392 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata lunedì 2 novembre dal Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi.
Il nuovo attraversamento sarà realizzato all’altezza del civico 53, in prossimità dell’intersezione con via Umberto Maddalena.
Il provvedimento, emesso per migliorare la sicurezza stradale e pedonale, fa seguito alla segnalazione inoltrata il 26 ottobre relativa alle criticità della viabilità e della sicurezza stradale lungo la strada a doppio senso di marcia in cui vige il limite dei 50 chilometri all’ora, interessata dal passaggio di un numero elevato di persone dirette alle attività commerciali.
Nonostante il limite, le auto sfrecciano ad alta velocità.