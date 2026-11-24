Si terrà sabato 28 novembre dalle ore 8:30 i l corso BLSD adulto e pediatrico laico rivolto alla popolazione di Monterotondo e organizzato dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana .

Il corso si svolgerà presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Loredana Campanari” in via Monte Pollino 45 e coinvolgerà studenti e cittadini, come avvenuto sabato scorso presso il Liceo Scientifico Giuseppe Peano, dove gli operatori Cri hanno organizzato il corso BLSD mensile.

Durante il corso i partecipanti impareranno ad effettuare una corretta rianimazione Cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico(DAE), e ad intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree di soggetti in età adulta e pediatrica.

Contributo di partecipazione: € 50

( supporto all’attività di Croce rossa)

Al termine del corso, accreditato dalla Regione Lazio Ares 118, verrà rilasciato il brevetto di Operatore BLSD.