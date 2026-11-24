Corso accreditato dalla Regione, verrà rilasciato il brevetto di Operatore BLSD
Si terrà sabato 28 novembre dalle ore 8:30 il corso BLSD adulto e pediatrico laico rivolto alla popolazione di Monterotondo e organizzato dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana.
Il corso si svolgerà presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Loredana Campanari” in via Monte Pollino 45 e coinvolgerà studenti e cittadini, come avvenuto sabato scorso presso il Liceo Scientifico Giuseppe Peano, dove gli operatori Cri hanno organizzato il corso BLSD mensile.
Durante il corso i partecipanti impareranno ad effettuare una corretta rianimazione Cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico(DAE), e ad intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree di soggetti in età adulta e pediatrica.
Contributo di partecipazione: € 50
( supporto all’attività di Croce rossa)
Al termine del corso, accreditato dalla Regione Lazio Ares 118, verrà rilasciato il brevetto di Operatore BLSD.
“Potresti essere proprio tu la persona che fa la differenza tra un momento di paura e una vita salvata – è lo slogan della Croce Rossa Italiana di Monterotondo – Il tuo sapere, il tuo intervento, possono diventare la speranza di qualcuno”.
I corsi di aggiornamento biennale restano accessibili durante tutto l’anno.