In riferimento all’articolo TIVOLI – “Investito e ucciso uno dei cani delle cave”: la Lav denuncia, da Gabriella Caramanica, Segretario nazionale di “Rivoluzione Ecologista Animalista” (REA), partito e movimento politico italiano incentrato sulla tutela dei diritti degli animali, dell’ambiente e dei cittadini, riceviamo e pubblichiamo:

“È profondamente ingiusto attaccare i cittadini che si preoccupano vedendo cani lasciati senza un reale presidio sul territorio.

Chi si allarma per un animale esposto ai pericoli non è il problema: la responsabilità è di quelle associazioni che hanno avallato il progetto “liberi e accuditi” in un contesto non idoneo per un numero eccessivo di cani, violando la normativa regionale sul cane di quartiere e alimentando il randagismo.

All’indomani della tragica morte di un cucciolone investito, lunedì 23 novembre, LAV e Straydogs scrivono di conoscere bene la situazione di rischio, eppure hanno promosso questo modello vantandone i successi e accompagnandolo con raccolte fondi.

Sono posizioni da radical chic, calate dall’alto sulla pelle degli animali, per poi scaricare le colpe su chi sul territorio vede che le cose non funzionano.

I cani non sono selvatici: “meglio liberi” in città è uno slogan fazioso

I cani non sono animali selvatici eppure si insiste su una metodologia inadatta alla specie in un contesto altamente urbanizzato, dove lasciarli sul territorio significa esporli a rischi mortali.

“Ripetere “meglio liberi che in canile” è fazioso e crea conflitto con le istituzioni, allontanando i cittadini da chi dovrebbe garantire controllo e tutela: ci chiediamo a quali interessi privati serva davvero questa linea.

I canili sono nati per togliere i cani dalle strade.

Ricordiamo Totò che creò l’Ospizio dei Trovatelli contribuendo a salvare oltre 200 randagi.

Anziché raccogliere ingenti fondi investendo milioni in comunicazione, le associazioni provvedessero a sistemare le strutture.

E le istituzioni controllassero i canili per garantire il benessere degli animali ospitati, lavorando a una seria riforma dei canili e individuando aree davvero idonee”.

Adozioni bloccate e la necessità di un’oasi sicura

Le associazioni spieghino perché non è stata avviata subito una campagna di adozione per i cani più socievoli e per i cuccioli.

A Tivoli il Delegato al benessere animale si è opposto in modo ottuso, arrivando a deridere le richieste dei cittadini e sostenendo che l’adozione dei cuccioli sarebbe stata valutata solo dopo la sterilizzazione.

Ma di cosa parla?

A quell’età non sono più cuccioli facilmente adottabili ma cani ormai cresciuti. In estate due cuccioli sono stati prelevati e subito adottati nel Comune di Guidonia: perché a Tivoli no?

Il progetto “liberi e accuditi” era un fallimento annunciato.

REA non è contraria alle sterilizzazioni — sia chiaro — ma alla reimmissione dei cani in un’area pericolosa per loro e per la pubblica sicurezza.

Serve un’oasi recintata e dotata di coperture per metterli davvero al sicuro.

Non accettiamo lezioncine da nessuno per lavarsi la coscienza o fare la morale a chi contesta un progetto sbagliato fin dall’inizio: saranno gli organi competenti a fare chiarezza.

Le associazioni possono accusare chiunque per pararsi le spalle, ma come cantava Fabrizio De André, anche se vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.

Quel cane investito resta il segno più tragico di una gestione fallimentare”.