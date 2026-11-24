Prosegue la lunga scia di rapine nell’hinterland tiburtino.

L’ultimo episodio segnalato alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv, risale al pomeriggio di mercoledì 11 novembre a Villa Adriana ed è stato denunciato al Commissariato di Tivoli dalla vittima, un 20enne italiano residente nel quartiere.

La fermata bus all’angolo tra via Tiburtina e via Venezia Tridentina, a Villa Adriana

Secondo quanto riferito dalla mamma del giovane a Tiburno.Tv, il fatto sarebbe avvenuto verso le ore 18 alla fermata bus all’angolo tra via Tiburtina e via Venezia Tridentina.

“Due ragazzi – racconta la donna – gli hanno aperto prima il giubbotto e poi la felpa, quindi gli hanno fatto male per tiragli dal collo la catenina.

Non contenti, gli hanno detto di non parlare altrimenti gli avrebbero sparato in testa.

abbiamo chiamato il 112 ed è intervenuta sul posto una volante della polizia di Tivoli: in Commissariato c’erano altre persone che erano state scippate, una signora nei pressi dell’Oviesse di Ponte Lucano e un signore a Tivoli”.

Tre donne aggredite in 72 ore tra Tivoli, Villalba di Guidonia e Tivoli Terme

Si tratta della quarta vittima documentata dal quotidiano on line Tiburno.Tv, dopo le tre donne aggredite nell’arco di tre giorni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ultimo episodio segnalato alla redazione risale al pomeriggio di martedì 10 novembre a Tivoli Terme ed è stato denunciato al Commissariato di Tivoli dalla vittima, una 53enne badante italiana residente a Villalba di Guidonia.

Via Filippo Brunelleschi, a Bagni, teatro dell’ennesimo scippo

Secondo quanto riferito dalla donna a Tiburno.Tv, l’aggressione si è consumata verso le ore 16 in via Filippo Brunelleschi, la strada che costeggia la scuola Orazio e il Parco pubblico “Arcobaleno”.

La badante aveva appena terminato il turno di lavoro e camminava verso casa a Villalba con la borsa sulla spalla destra, quando all’improvviso è stata strattonata ed è caduta sull’asfalto.

Gli autori sono fuggiti a mani vuote in quanto non sono riusciti a strappare la borsa della donna: i testimoni hanno riferito di aver visto due ragazzi su un motorino, uno di corporatura robusta, vestito di verde e con un tatuaggio al collo.

Due donne prese di mira per rubare le catenine

A distanza di tre giorni altre due donne sono finite nel mirino degli scippatori, entrambe aggredite da un bandito solitario nella mattinata di venerdì 13 novembre.

La mattina del 13 novembre in viale Tomei a Tivoli è stata aggredita un’ anziana

La prima è stata la signora Franca, pensionata di 88 anni, aggredita da un balordo armato di una pistola giocattolo in viale Tomei a Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Verso le ore 10 la pensionata tiburtina era appena uscita dalla sua abitazione nel quartiere Empolitano con la borsa a tracolla e all’interno pochi euro, un cellulare “datato”, documenti e chiavi di casa.

Raggiunto viale Tomei, Franca passeggiava sul marciapiede destro in direzione piazzale delle Nazioni Unite.

Ma all’altezza del civico 31, l’88enne era stata aggredita alle spalle e strattonata da uno sconosciuto con un pistola in pugno che l’ha scaraventata contro le barriere parapedonali.

Senza proferire parola, il balordo ha tentato invano di strapparle la borsa, ma ha smarrito maldestramente l’arma che successivamente si è rivelata un giocattolo.

A metterlo in fuga è stato l’intervento dei commercianti e dei passanti, in particolare di due operatori dell’Asa che hanno rincorso il rapinatore lungo viale Tomei fino a quando sono stati seminati in viale Picchioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e una volante della Polizia di Stato.

Uno scorcio di via Campania, a Villalba di Guidonia

La seconda vittima è Maria, 73 anni, pensionata romena da tempo trapiantata a Villalba di Guidonia insieme alla famiglia, finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” dopo essere stata scippata da un balordo dileguatosi per i vicoli del quartiere (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A raccontare il fatto alla redazione di Tiburno.Tv è la figlia di Maria.

Secondo quanto denunciato anche ai carabinieri della Tenenza di Guidonia, il fatto è avvenuto verso le ore 12 all’altezza del civico 4 di via Campania, una stradina che collega Corso Italia, la strada centrale di Villalba, e via Foggia, dove ha sede il cosiddetto “Parco del Bollente”.

Mamma e figlia erano appena uscite dal parrucchiere a Corso Italia e svoltano per via Campania.

La figlia davanti, Maria dietro di lei procede a passo lento e claudicante per gli acciacchi dell’età.

L’anziana indossa un giaccone aperto ed è la preda ideale per un malintenzionato dal fisico molto magro, abiti neri, il volto travisato da occhiali scuri e cappellino da baseball.

Il balordo aggredisce la 73enne alle spalle, la strattona per strapparle la catenina d’oro dal collo, facendola rovinare sull’asfalto tra le urla della figlia della vittima.

A quel punto, lo scippatore fugge lungo via Toscana, strada parallela di via Campania rincorso per un centinaio di metri dalla figlia 40enne di Maria.

L’anziana è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Tivoli

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’anziana al pronto soccorso di Tivoli, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni per contusioni ed escoriazioni al fianco destro, gomito e ginocchio destri.