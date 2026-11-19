Prosegue l’attività di controllo e contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale.

Lo annuncia in un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 19 novembre, ASA Tivoli SpA, la municipalizzata del Comune di Tivoli che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

“Grazie al monitoraggio costante sul territorio attraverso il sistema di videosorveglianza e fototrappole dislocate nei punti più sensibili della città, nonché ai controlli sul territorio, il Nucleo Territorio e Ambiente (NTA) di ASA Tivoli SpA ha segnalato diverse condotte illecite – si legge in una nota – All’esito dell’attività di indagine da parte dei Carabinieri Forestali mediante la visualizzazione di video, sono stati individuati e sanzionati 5 casi di condotte illecite legate all’abbandono di rifiuti speciali e urbani nei pressi dei contenitori/ mastelli lungo le strade, che hanno portato sanzioni amministrative pari a circa 1000 euro per caso, soprattutto per i residenti in altro comune che hanno abbandonato nelle strade della Superba”.

Nel comunicato Asa evidenzia che particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno della cosiddetta “migrazione dei rifiuti”, ovvero gli abbandoni compiuti da soggetti provenienti da fuori Comune che utilizzano le aree periferiche e le arterie di collegamento di Tivoli come discariche abusive.

“Le immagini acquisite dagli impianti di sorveglianza, incrociate con i monitoraggi ambientali del NTA di ASA e gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, hanno consentito di risalire con certezza agli autori degli illeciti – inclusi i trasgressori non residenti – portando all’emissione dei verbali e all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente – prosegue il comunicato stampa – Il quadro repressivo si fa oggi ancora più severo alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Decreto Legislativo 186/2026, che introduce importanti novità in materia di reati ambientali e confisca dei beni.

Tra le misure previste, un giro di vite decisivo riguarda proprio l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti: chi utilizza la propria automobile o un altro mezzo di trasporto per abbandonare illecitamente i rifiuti rischia infatti di perdere definitivamente il proprio veicolo, che può essere sottoposto in alcuni casi a sequestro, al ritiro della patente e/o al fermo amministrativo, oltre all’applicazione delle pesanti sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

L’azione di monitoraggio rientra in una strategia strutturata che ha l’obiettivo di tutelare il decoro urbano, salvaguardare l’ambiente e garantire equità nei confronti della stragrande maggioranza dei cittadini tiburtini che rispetta quotidianamente le regole della raccolta differenziata. L’abbandono selvaggio di sacchetti, ingombranti e scarti di vario genere non rappresenta solo uno sfregio al patrimonio naturalistico e storico di Tivoli, ma genera costi aggiuntivi di bonifica e rimozione che ricadono sull’intera collettività.

I controlli tramite telecamere mobili e fisse, nonché attraverso accertamenti sul territorio, proseguiranno anche nelle prossime settimane, con una rotazione mirata dei dispositivi nelle aree di confine, lungo le strade extraurbane e nelle zone maggiormente esposte al fenomeno”.