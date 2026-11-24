Il Comune di Tivoli ha pubblicato un Avviso pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – per l’assunzione, ai sensi dell’articolo 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000, di una unità a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato da inquadrare nell’Area dei Funzionari, profilo professionale Funzionario Amministrativo, Addetto Stampa, da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco Marco Innocenzi.

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro ed avrà durata per un periodo di 12 mesi, prorogabile massimo fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

L’individuazione dell’addetto stampa sarà effettuata direttamente dal Sindaco, previo espletamento di procedura comparativa, sulla base dei curricula professionali inviati da coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento dell’incarico e dell’eventuale colloquio con il Sindaco stesso.

Le attività di competenza, elencate in via esemplificativa, sono le seguenti:

– gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione; – promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione;

– individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione; – gestione degli eventi stampa e delle consultazioni pubbliche;

– gestione degli strumenti di comunicazione digitale e pagine social dell’Ente.

Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; adeguata conoscenza della lingua italiana; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato provvedimenti per destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; età non inferiore a 18 anni; essere in possesso del diploma di laurea; iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti e assenza di provvedimenti di sospensione in corso.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta esclusivamente attraverso la procedura telematica del Portale del reclutamento del personale della PA www.inpa.gov.it, secondo le modalità e i termini previsti dallo stesso portale, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso.