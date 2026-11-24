Giornate più brevi, guida serale e molte ore davanti agli schermi: i consigli degli esperti +VISTA per il comfort visivo nel mese in cui cambiano luce e abitudini.

Novembre cambia il modo in cui viviamo la giornata. Le ore di luce naturale diminuiscono, si esce di casa quando è ancora poco luminoso e si rientra quando è già buio. Passiamo più tempo al chiuso, sotto luci artificiali, e spostiamo continuamente lo sguardo dalla strada allo schermo, dalla lettura alla visione da lontano.

Sono passaggi che facciamo senza pensarci, ma che possono rendere più evidenti alcune esigenze visive: riflessi sulle lenti, più fatica nella guida serale, occhi stanchi dopo una giornata al computer, la sensazione che gli occhiali non siano più comodi come prima.

La guida serale

Pioggia, asfalto bagnato, fari e vetrine illuminate moltiplicano riflessi e abbagliamenti. Il primo controllo da fare è sugli occhiali: lenti sporche o graffiate, una correzione non più aggiornata o una montatura che si è spostata possono ridurre contrasto e comfort. Anche la centratura delle lenti e i trattamenti applicati contano.

Più tempo davanti agli schermi

Lavoro, studio e tempo libero si concentrano spesso su computer, tablet e smartphone. Alcuni accorgimenti aiutano: una postazione ben illuminata, lo schermo alla giusta distanza, caratteri leggibili e pause regolari in cui guardare lontano. La luminosità dello schermo dovrebbe essere coerente con quella della stanza ed è meglio evitare che finestre e lampade si riflettano sul monitor.

Quando gli occhiali chiedono una verifica

Con il tempo ci si abitua a piccoli disagi: un’asta allentata, una lente segnata, una montatura che scivola. Eppure questi dettagli cambiano il modo in cui si guarda attraverso le lenti. Anche le esigenze cambiano: un nuovo lavoro, più ore al computer, attività diverse. Un occhiale scelto qualche anno fa può non rispondere più alla routine di oggi.

Il controllo della vista serve proprio a fare il punto. Nei Centri Ottici +VISTA la consulenza parte dall’ascolto delle abitudini della persona per individuare la soluzione più adatta. Quando invece ci sono disturbi, dolore o dubbi sulla salute degli occhi, il riferimento resta il medico oculista.

Una domanda semplice

Novembre può diventare il mese in cui fermarsi qualche minuto e chiedersi: i miei occhiali rispondono ancora alle esigenze delle mie giornate? Se la risposta non è un sì convinto, un controllo è il primo passo.