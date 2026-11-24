Da lunedì prossimo torna il doppio senso in Via dei Sambuchi, a Colle Fiorito di Guidonia.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’Assessora ai Trasporti Valentina Torresi, che ha portato avanti un lavoro intenso.

Un tratto di via dei Sambuchi a Colle Fiorito di Guidonia

Vale la pena ricordare che il senso unico in Via dei Sambuchi venne istituito con l’ordinanza numero 142 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - del 23 aprile 2024 per garantire sicurezza e pedoni, automobilisti e scooteristi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

D’altronde, in via dei Sambuchi, strada a doppio senso e ad elevata percorrenza veicolare a Colle Fiorito di Guidonia, la mole di traffico ha sempre creato molteplici disagi alla circolazione e dissesti del manto stradale.

Ma a distanza di un anno e mezzo dall’istituzione, il 14 novembre 2025 il senso unico venne revocato con l’ordinanza numero 418 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata dal Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi e ripristinato il doppio senso di marcia nella totalità della carreggiata di Via dei Sambuchi, da via degli Aromi a via Rosata (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’Assessora ai Trasporti di Guidonia Valentina Torresi e il capogruppo di FdI Adalberto Bertucci

“Concludiamo uno dei tanti interventi per cui ci siamo impegnati nell’ultimo anno, rispondendo alle istanze dei cittadini che chiedevano da tempo che la circolazione nell’importante via del quartiere ritornasse a doppio senso.

Non un caso dunque che la raccolta firme predisposta abbia riscosso così tanto successo: siamo riusciti a trovare una soluzione grazie all’importante lavoro di sinergia che abbiamo avuto con il settore dei Lavori Pubblici, in particolare con la dirigente Bernardina Colasanti, e con la Polizia Locale.

Era una delle mie priorità, e sono orgogliosa di essere riuscita a portarla a termine: rispondere alle istanze dei cittadini, ove possibile, è un dovere di una amministrazione comunale, a maggior ragione quando la problematica è così sentita, vista l’importanza della via nella quotidianità di Colle Fiorito e nella sua circolazione stradale”, dichiara Valentina Torresi.

“Il lavoro del nostro Assessore continua ad essere attento e puntuale: il doppio senso in Via dei Sambuchi è l’ennesima dimostrazione di come questa amministrazione comunale, e con lei il nostro partito, sia attenta ad ogni istanza che arriva dalla cittadinanza.

E’ nostro compito, e deve continuare ad esserlo, lavorare con impegno per migliorare il presente ed il futuro della nostra Guidonia Montecelio e dei suoi abitanti”, così Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio.