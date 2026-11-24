Il Comune di Fiano Romano cerca associazioni alle quali assegnare a titolo gratuito lo stabile dell’ex Ciao.

Lo stabilisce la determina numero 810 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 19 novembre dal dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario Eugenio Maria De Rose.

Con l’atto viene approvato l’avviso pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – per l’assegnazione in comodato gratuito dell’immobile di proprietà comunale, sito in via dell’Agricoltura numero 8.

L’Avviso è rivolto esclusivamente ad Enti del Terzo Settore iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da almeno sei mesi e la durata dell’affidamento in comodato d’uso gratuito è definita in 6 anni ed il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto di comodato per ulteriori 6 anni previa deliberazione di giunta comunale.

L’Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Fiano Romano e nel sito istituzionale dell’Ente per un periodo non inferiore a venti giorni.

Una Commissione giudicatrice valuterà le proposte ricevute, anche nel caso di una sola domanda pervenuta ed ammissibile.