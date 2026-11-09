PALOMBARA SABINA – Andrea Sarnacchiaro vince il Trofeo “Cintura d’Italia di Gym Boxe”

Palombara Sabina di nuovo sul gradino più alto del podio per la Nobile Arte.
Ieri, domenica 8 novembre, Andrea Sarnacchiaro, 12enne di Palombara Sabina, atleta della “Maximus Roma Est” di Marcellina, ha vinto per la seconda volta consecutiva nella rispettiva categoria la quinta edizione del Torneo della “Cintura d’Italia di Gym Boxe”, manifestazione presso il PalaSantoro di Roma patrocinata dalla Federazione Pugilistica Italiana.
Un evento che vede atleti provenienti da tutta Italia e che permette ai ragazzi dai 10 anni fino agli adulti Over 50 di competere tra di loro.
Ieri Andrea Sarnacchiaro, guidato dal tecnico Federico Giannetti, ha battuto ai punti lo sfidante 13enne arrivato dal Molise aggiudicandosi il trofeo nella categoria “Allievi”.
Nel 2025 il giovane atleta sabino, alunno di seconda media, si era aggiudicato il trofeo nella categoria “Canguro”.
Una conferma, frutto di grande grande forza di volontà, passione e sacrificio.