CALCIO – GUIDONIA, Baroni firma IL 2 a1 alla Samb

di Daniele Di Cerbo

Il calcio, a volte, sa regalare emozioni che valgono più dei tre punti. Il Guidonia Montecelio 1937 fc di Ciro Ginestra lo ha sperimentato questa sera sulla propria pelle, trovando all’ultimo secondo la giocata che vale una vittoria pesantissima contro la Sambenedettese, nel Girone B di Serie C. A firmarla è Baroni, con un tocco magistrale che fa esplodere la gioia rossoblù e consegna alla squadra tre punti d’oro.

La partita offre un primo tempo vivace, con occasioni da entrambe le parti e due reti. È la Sambenedettese a rompere l’equilibrio, portandosi in vantaggio, ma il Guidonia reagisce e trova il pareggio con Enrico, bravo a finalizzare un’azione impreziosita dall’assist di tacco di Malomo. Una giocata di qualità.

Nella ripresa il ritmo cala e le occasioni da gol diventano decisamente più rare. La gara sembra ormai indirizzata verso un pareggio, con le due squadre incapaci di trovare il guizzo decisivo. Ma quando tutto lascia pensare al risultato di parità, arriva l’episodio che cambia la serata: all’ultimo secondo Baroni trova la conclusione vincente e manda in estasi il Guidonia.

Una vittoria dal peso specifico importante anche per la classifica. I rossoblù salgono a quota 20 punti, conquistando il settimo posto e consolidando la propria presenza in piena zona playoff. Per Ginestra un successo che dà continuità e morale, soprattutto per il modo in cui è maturato.

Adesso lo sguardo si sposta sulla prossima giornata, quando il Guidonia tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare l’Ostiamare. Una partita che avrà un sapore particolare: sarà infatti l’occasione per ritrovare alcuni vecchi protagonisti e, soprattutto, Marco Spinosa, uno dei leader della cavalcata che accompagnò la società, appena approdata a Guidonia, verso la storica conquista della Serie C.

Una sfida nella sfida, tra il presente rossoblù e i ricordi di un percorso che ha segnato la storia recente del club.