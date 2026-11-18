La Asl Roma 5 dà il via libera agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina.

Lo stabilisce la delibera numero 2356 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata lunedì 16 dal Direttore Generale Silvia Cavalli.

Con l’atto viene dichiarato aggiudicatario dei lavori la ditta “Later S.r.l.” di Roma, che ha offerto il ribasso del 10,27%, corrispondente ad un importo complessivo di un milione 200.432 euro e 37 centesimi.

Dalla delibera emerge che la Regione Lazio ha assegnato circa 13 milioni di euro nell’ambito del “Piano degli investimenti in Edilizia Sanitaria” per la realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio.

In particolare 2.571.660 euro per i lavori all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, 1.714.440 euro per l’ospedale “Coniugi Bernardini” di Palestrina, 1.318.800 euro per il “Parodi Delfino” di Colleferro, un milione 978.200 euro per il “S.S. Gonfalone” di Monterotondo, 923.160 euro per l’ospedale “Angelucci” di Subiaco oltre ai 4 milioni 144.848 euro per il Distretto Sanitario e la Casa della Comunità di Palestrina/Zagarolo.

Vale la pena ricordare che lo scorso 30 settembre, presso l’Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la Direttrice Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli hanno inaugurato il nuovo Pronto Soccorso e la rinnovata UOSD Dialisi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’intervento sul Pronto Soccorso è stato realizzato all’interno di un’area di 850 metri quadrati adiacente al presidio ospedaliero e ha portato alla realizzazione di un nuovo reparto di circa 585 metri quadrati, con 17 posti letto.

L’investimento complessivo è stato pari a 3 milioni di euro (fondi PNRR, ex DL 34/2020).