TIVOLI – Il ritorno del lupo a Pomata

Secondo gli esperti, si tratterebbe di un esemplare di Canis lupus italicus, ovvero un lupo appenninico.

L’animale è stato intercettato e fotografato nella tarda serata di ieri, sabato 7 novembre, da un automobilista che percorreva in auto via Pomata, la strada che collega Tivoli e San Vittorino, attraverso le campagne tiburtine.

L’immagine è stata divulgata dagli operatori della Congeav, il Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie, della sezione di Tivoli, che ogni domenica affiancano i Carabinieri Forestali di Guidonia nel contrasto alla caccia vietata.

La presenza di un animale protetto come il lupo a Pomata è considerato un episodio raro, per questo le Guardie Ecologiche di Congeav invitano i cittadini in caso di avvistamento di giorno ad allertare le forze dell’ordine.

Vale la pena ricordare che circa dieci anni fa a Pomata fu segnalata alla redazione del settimanale Tiburno la presenza di un gruppo di cani lupoidi che sbranarono un cavallo entrando nella proprietà dopo aver scavato una buca sotto la recinzione metallica.

Stando sempre agli esperti, l’esemplare avvistato ieri sera sarebbe invece un vero lupo appenninico.

Lo dimostrerebbero le due strisce nere sulle zampe anteriori, la mascherina bianca su muso e gola, molto netta, il dorso scuro e la coda con la punta nera, non arricciata all’insù come nei cani.

Ma anche il portamento, testa bassa, corpo in linea, trotto sicuro in mezzo alla strada.

E’ il caso di dire: attenti al lupo.