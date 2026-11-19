Il Comune di San Polo dei Cavalieri dà il via libera alla realizzazione del parcheggio multipiano in via del Castagneto.

Lo stabilisce la determina numero 278 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 17 novembre dal dirigente ai Lavori pubblici Giovanni Ciucci.

Sopra e sotto, due immagini del progetto redatto dall’Architetto Giancarlo Brenna

Con l’atto viene approvato il verbale di gara del 5 novembre 2026 e la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) Consorzio “I Castelli della Sapienza” di aggiudicare i lavori alla “Sapori Srl” di Roma: la ditta ha offerto un ribasso del 6,20% sull’importo a base di gara per un importo complessivo di 970.562 euro e 70 centesimi.

Un’offerta economicamente più conveniente rispetto alle altre due pervenute delle ditte “So.Co.Be.An. S.r.l.” e “Ben.Immobiliare S.r.l.” che hanno proposto rispettivamente un ribasso del 4,50% e del 5,70%.

Il Progetto di fattibilità tecnico economica del parcheggio multipiano in via del Castagneto è stato redatto dall’Architetto Giancarlo Brenna di Guidonia e prevede circa 70 posti auto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il costo totale dell’intervento è pari a un milione 200 mila euro di cui 500 mila della Regione Lazio e 700 mila concessi nell’ambito dei finanziamenti per il Giubileo 2025.