Almeno nove fusti di olio motore abbandonati in una strada isolato del Centro cittadino.
E’ il rinvenimento effettuato ieri, martedì 24 novembre, dagli ispettori del Nucleo Tutela Ambiente della Fedra Onlus in via Mario Di Trani, la strada che costeggia l’aeroporto militare di Guidonia collegando via Pantano a via Bordin.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la scoperta è avvenuta durante un servizio di pattugliamento del territorio.
L’ipotesi più accreditata al momento è che si tratti di fusti riconducibili ad una officina meccanica smaltiti in maniera illecita per risparmiare.
Stamattina è in corso un sopralluogo congiunto degli ispettori Fedra e dei Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio.