E’ stata presentata ieri, martedì 24 novembre 2026, presso la sala Tevere della Regione Lazio la “Disciplina per l’assegnazione degli alloggi Erp/Ers (edilizia residenziale pubblica e sociale) alle donne vittime di violenza, e ai loro figli, in condizione di particolare disagio economico”.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti insieme al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, anche l’assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari Pasquale Ciacciarelli, l’assessora alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili, alla Famiglia e al Servizio civile Simona Renata Baldassarre, e Laura Cartaginese, consigliera regionale e componente commissione Politiche abitative.

Si tratta di una iniziativa promossa dall’assessore regionale alle Politiche abitative e alle Case popolari, Pasquale Ciacciarelli, in accordo con le Ater, per offrire alle donne un sostegno tangibile.

Secondo un comunicato stampa della Regione Lazio, tra gli obiettivi principali dell’amministrazione Rocca, c’è quello di garantire, attraverso questa iniziativa, una soluzione abitativa a chi, dopo aver lasciato una situazione di pericolo, si trova ancora in difficoltà.

Il provvedimento presentato ieri rappresenta la concretizzazione di quanto esposto dalla delibera di Giunta regionale numero 1272, approvata il 18 dicembre 2025.

Col provvedimento licenziato umano fa è stata approvata la disciplina specifica per la riserva e l’assegnazione di alloggi ERP/ERS (edilizia residenziale pubblica e sociale) in quota di emergenza abitativa alle donne vittime di violenza e con figli, fissando un limite di reddito fino a 27.189 euro, oppure l’accesso tramite certificazione di fragilità rilasciata dai Servizi sociali.

Si tratta di case popolari riservate alle donne vittime di violenza e ai loro figli, con l’obiettivo di favorire il percorso verso l’autonomia e garantire una soluzione abitativa a chi, dopo aver lasciato una situazione di pericolo, si trova ancora in difficoltà.

La misura punta a rafforzare la rete di protezione già esistente, affiancando alle strutture di accoglienza e ai percorsi di sostegno uno strumento concreto per consentire alle donne di raggiungere una piena indipendenza abitativa.

L’accesso agli alloggi è previsto per tre categorie di beneficiarie.

– Donne vittime di violenza e i loro figli che si trovino in condizioni di particolare disagio economico e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 12/99. Per questa categoria è previsto un limite di reddito di 27.189,19 euro, corrispondente alla prima fascia per l’accesso ai benefici dell’edilizia agevolata.

– Donne che abbiano seguito un percorso di protezione presso un Centro antiviolenza o una Casa rifugio del territorio regionale e che, pur avendo concluso il percorso e raggiunto un’autonomia sul piano psicologico, culturale, educativo e legale, incontrino ancora difficoltà a conquistare l’indipendenza abitativa.

– Donne provenienti da situazioni di violenza, certificate attraverso una relazione dei servizi competenti, come Centri antiviolenza, Servizi sociali comunali o pronto soccorso ospedalieri. In questo caso non sarà necessario aver concluso un percorso di autonomia né aver avviato un procedimento giudiziario.

L’assegnazione degli alloggi individuati dagli enti gestori, Ater e Comuni, deve avere una durata massima di cinque anni, eventualmente prorogabile di ulteriori cinque, decorsi i quali gli immobili saranno rilasciati e rientreranno nella disponibilità ordinaria degli enti gestori.