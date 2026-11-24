Il Dottor Valerio Sepiesti è il Comandante della Polizia Locale di Viterbo.

Oggi, martedì 24 novembre, la sindaca Chiara Frontini ha presentato alla stampa l’ufficiale originario di Tivoli vincitore del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica dirigenziale dell’Area amministrativa.

Ieri, lunedì 23 novembre, col decreto numero 27 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – la sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha conferito l’incarico di direzione del Settore I “Sicurezza integrata e Corpo di Polizia Locale, mobilità urbana” fino alla scadenza del proprio mandato elettivo.

Nel documento la sindaca evidenzia che dal curriculum professionale del Dottor Valerio Sepiesti emerge un significativo percorso professionale caratterizzato da esperienze lavorative maturate presso i Corpi di Polizia Locale di altre amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei quali ha acquisito conoscenze, competenze e capacità operative e organizzative direttamente attinenti alle funzioni di direzione e coordinamento dei servizi di Polizia Locale.

Nato a Tivoli nel 1982, Maturità Classica conseguita al Liceo “Amedeo di Savoia” di Tivoli, Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, una Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, due Master, Valerio Sepiesti ha iniziato la carriera nella Polizia Locale di Tivoli, la sua città, come agente dal 2005 al 2017.

Dirigente in crescita nella Pubblica Amministrazione con una consolidata traiettoria nel settore della Sicurezza Urbana e della Governance degli Enti Locali.

Nel corso della mia carriera ha ricoperto ruoli di Comandante e Funzionario Apicale della Polizia Locale, specializzandosi nella direzione di strutture organizzative complesse, nella gestione strategica delle risorse umane e nell’efficientamento dei servizi pubblici.

Nel suo curriculum, due anni al Comune di Segni, poi l’incarico fiduciario di Comandante della Polizia Locale di Subiaco dal 2019 al 2021, quindi due anni da Vice Comandante a Palestrina e nel 2023 fino ad oggi l’incarico di Comandante della Polizia Locale di Mentana.

“Mi sento molto emozionato nel condividere con tutti che, dopo più di 20 anni in divisa, ho raggiunto il traguardo della dirigenza negli enti locali, assumendo la carica di Comandante della Polizia Locale di Viterbo – ha commentato Valerio Sepiesti sul suo profilo Facebook – Un percorso sicuramente ricco di sacrifici, ma anche passione e di studio.

Sento dunque di dover ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni e quanti continueranno a sostenermi.

Dal canto mio, impiegherò tutto il mio impegno per essere vicino alla Città e ai colleghi”.