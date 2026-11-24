Una catena di tempestività, competenza professionale e tecnologia applicata alla sanità di vicinato ha evitato il peggio a una donna di circa ottant’anni.

La Farmacia Comunale Marzolano di Palombara Sabina

La storia di buona Sanità è avvenuta sabato 14 novembre presso la Farmacia Comunale Marzolano di Palombara Sabina.

Protagonista della vicenda è la dottoressa Giulia Amorosi, farmacista di turno che ha colto un segnale d’allarme decisivo, consentendo alla paziente di ricevere un intervento salvavita in tempi record.

Tutto inizia durante la mattina, quando l’anziana paziente residente a Marzolano si reca nella farmacia di Strada Provinciale Pascolare per rimuovere l’elettrocardiografo dinamico applicato il giorno precedente.

Nei normali percorsi diagnostici in convenzione, l’attesa per la refertazione può richiedere anche cinque giorni lavorativi, senza possibilità di attivare corsie d’urgenza. Grazie al servizio di telecardiologia attivo in farmacia, invece, il tracciato viene inviato immediatamente alla centrale di refertazione.

La dottoressa Giulia Amorosi della Farmacia Comunale Marzolano

Poco dopo arriva la segnalazione da parte del centro cardiologico che invita a prendere visione del referto appena caricato.

La dottoressa Giulia Amorosi, conoscendo bene la situazione pregressa della paziente e l’indicazione del cardiologo refertante, invita la paziente a di rivolgersi quanto prima a uno specialista.

La donna viene così portata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma: qui i medici confermano la serietà dell’aritmia e dispongono il trasferimento immediato in sala operatoria per l’impianto di un pacemaker.

La farmacia come presidio salvavita

L’episodio accende i riflettori sul ruolo sempre più strategico della cosiddetta «farmacia dei servizi» nelle aree periferiche e nelle frazioni, dove la distanza dai grandi poli ospedalieri rende fondamentale avere un primo filtro sanitario rapido e affidabile.

Il dottor Valerio Battisti, direttore tecnico della Farmacia Comunale Marzolano

«Quanto accaduto dimostra in modo concreto quanto la telemedicina in farmacia non sia un semplice servizio aggiuntivo, ma uno strumento capace di salvare vite umane», commenta il dottor Valerio Battisti, direttore tecnico della Farmacia Comunale Marzolano e consigliere di Federfarma Roma.

«In una realtà come quella di Marzolano, la farmacia rappresenta spesso il primo e più immediato presidio sanitario di prossimità per i cittadini, in particolare per i più anziani e fragili».

«La possibilità di eseguire esami diagnostici di primo livello come l’Holter cardiaco o l’elettrocardiogramma direttamente sotto casa, con refertazione specialistica in tempi rapidissimi e il supporto attento del farmacista nell’orientamento del paziente, abbatte le liste d’attesa e crea un ponte diretto tra territorio e ospedale – conclude Battisti –. È questa la direzione in cui dobbiamo continuare a investire per garantire una sanità davvero vicina alle persone».